News

LM ,

Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy gogli VR albo planujecie w najbliższym czasie po nie sięgnąć, to mamy coś, co Was zainteresuje. Jeszcze kilka tygodni temu prezentowaliśmy Wam modyfikację, która umożliwi ukończenie całego GTA V z wykorzystaniem gogli, ale jeśli niekoniecznie lubicie przechadzki po Los Santos, to może wymierzenie się do Kaer Morhen?



Modder znany jako Patryk Loan pracuje nad otworzeniem wszystkich lokacji z pierwszej gry Wiedźmin na silniku Unreal Engine 4, w dodatku ze wsparciem dla gogli HTC, Oculus i Windows Mixed Reality. Twórca podzielił się już pierwszą grywalną wersją moda The Witcher Unreal Engine 4 VR, dzięki której możemy zwiedzić wiedźmińską twierdzę. Warto na wstępie zaznaczyć, że autor nie zamierza przenosić całej gry studia CD Projekt RED na silnik Unreal, a jedynie wszystkie zaprezentowane w grze lokacje i wątki fabularne.



Wczesna wersja moda to pusty poziom, który możecie eksplorować, ale nie spodziewajcie się żadnych interakcji ze światem czy konfrontacji z przeciwnikami. Projekt nie wygląda jeszcze zbyt efektownie, ale ze względu na nietypowy charakter jest wart uwagi i będziemy śledzić jego rozwój. Tymczasem zainteresowanych odsyłamy pod ten adres. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości zwiastun.

https://www.youtube.com/watch?v=bwCflbstWvk&feature=emb_title

Jeśli modowanie, to tylko na PC – bogata oferta pecetowych tytułów w ofercie Sferis.pl.