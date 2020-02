News

Nawet jeśli o próbach przeniesienia świata gry Grand Theft Auto V na grunt wirtualnej rzeczywistości, to niewielu entuzjastom udało się doprowadzić projekt do finalnej wersji. Na szczęście to już przeszłość – kilka dni temu w sieci pojawiła się najnowsza wersja modyfikacji REAL, która umożliwia ukończenie hitu Rockstara nie tylko w pierwszej osobie, ale też z pełnym wsparciem dla technologii wirtualnej rzeczywistości. Odpowiedzialny za projekt LukeRoss00 godzinami starał się wyeliminować wszystkie niezgodności i napotkane błędy, ale wreszcie się udało. Oczywiście trudno oczekiwać, że te nie pojawią się wcale, ale modder jest zadowolony z efektów swoich prac, a teraz z nich mogą cieszyć się także miłośnicy VR.



Na potrzeby moda REAL dostosowano perspektywę obserwowania akcji, zmieniono pole widzenia i dopasowano przerywniki filmowe. Warto jednak zaznaczyć, że te ostatnie mogą przynieść niechciane atrakcje, gdyż dzięki REAL możemy podczas nich swobodnie poruszać głową — w oryginale wszystkie moce obliczeniowe zadysponowano jedynie dla wyświetlanej sceny. Ostatecznie, jeśli możecie pochwalić się własnymi goglami VR, to z udziałem Steam GTA V VR stoi przed Wami otworem. Modder zastrzega natywną kompatybilność z SteamVR i Oculus, ale możecie przetestować także inne gogle. Modyfikację REAL znajdziecie tutaj.

