Jeśli należycie do grona miłośników symulatorów pojazdów terenowych od studia Saber Interactive, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Wygląda na to, że przywołane przez nas niedawno plotki znajdą potwierdzenie w planach wydawniczych firmy Focus Home Interactive i gra SnowRunner faktycznie trafi na rynek dokładnie 28 kwietnia. Taka informacja pojawiła się na oficjalnej stronie gry w Epic Games Store. Niestety nie podparto jej żadnych oficjalnym komunikatem ze strony dewelopera lub wydawcy, więc nie wiemy, czy tego samego dnia gra wyjdzie również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, ale możemy zakładać taki scenariusz.



Przy okazji w sklepie Epica pojawiła się przywołana przez nas wcześniej informacja o bonusie do zamówień przedpremierowych gry w postaci pojazdu Navistar 5000-MV. Oczywiście, jeśli nie zdecydujecie się na wcześniejszy zakup, to podstawka wciąż zaoferuje Wam przeszło 40 rozmaitych maszyn terenowych i ciężarowych, które przetestujecie w ekstremalnych warunkach. Całość z możliwością zabawy dla pojedynczego gracza lub nawet w czteroosobowej kooperacji.



SnowRunner zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

