Focus Home Ineteracive uraczyło nas nowym materiałem promującym nadchodzącą grę studia Saber Interactive – SnowRunner. Załączony poniżej zwiastun prezentuje zabłocone i ośnieżone bezdroża amerykańskiego stanu Alaska, do którego wybierzemy się w przywołanej produkcji. To jednak nie koniec – miejmy nadzieję – dobrych wieści dla fanów marki.

Jeden z użytkowników forum reddit wyśledził, że brytyjski dystrybutor game.co.uk ulokował SnowRunner w swojej ofercie z datą premiery wyznaczoną dokładnie na 28 kwietnia tego roku. W pakiecie otrzymaliśmy też grafikę z informacją o bonusach do zamówień przedpremierowych, którą widzicie powyżej. Tymczasem wydawca wciąż zbywa nas informacją o debiucie w 2020 roku, a do czasu zmiany stanowiska, nic nie jest pewne.



SnowRunner to kontynuacja zaawansowanego symulatora pojazdów ciężarowych, która jeszcze do ubiegłorocznego gamescomu znana była jako MudRunner 2. Tak jak w pierwowzorze, podczas zabawy będziemy realizować szereg misji koncentrujących się dowiezieniu określonych towarów w miejsce docelowe. Do naszej dyspozycji zostaną oddane rozmaite pojazdy terenowe i ciężarowe, a główną przeszkodą i źródłem frajdy są bardzo trudne warunki jazdy i nawigowanie na rozległych mapach.



SnowRunner zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=ZbI9KOtqoNw

