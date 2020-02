Popkultura

Marne wieści dla fanów marki Call of Duty. Jeśli spędziliście setki godzin w rozwijanej przez Activision serii pierwszoosobowych strzelani i chętnie zobaczylibyście markę na wielkich ekranach, to pewnie jeszcze sobie poczekacie. Okazuje się, że spółka przestała dostrzegać potencjał biznesowy ekranizacji Call of Duty i od pewnego czasu nikt nad nią nie pracuje. Takimi rewelacjami podzielił się z nami reżyser filmu, Stefano Sollima.



Podczas wywiadu z włoskim BadTaste Sollima przyznał, że z Call of Duty stało się to, co dotyka większość filmów produkowanych w USA. Projekt pozostaje w zawieszeniu do czasu, aż producent ponownie spojrzy na niego przychylnym okiem. O samym filmie wiemy stosunkowo niewiele – całość ma rozszerzyć uniwersum marki, a za scenariusz odpowiedzialny jest Scott Silver, którego najnowszym osiągnięciem jest ubiegłoroczny Joker z Joaquinem Phoenixem w roli głównej.



Activision Blizzard powołało wytwórnię filmową jeszcze w 2015 roku, ale jak dotąd pod jej szyldem powstała wyłącznie seria Skylanders. Być może firma szykuje na swoim podwórku także ujawnione wczoraj serie bazujące na markach Diablo i Overwatch.

Co z Call of Duty? Poczeka, aż marka znajdzie się w tarapatach, a wtedy machina ruszy na nowo.

