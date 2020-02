Nadchodzą seriale animowane na licencji marek Diablo i Overwatch

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Najnowsze doniesienia (via GameSpot) wskazują na to, że aktualnie trwają pracę nad ekranizacją gier z serii Diablo oraz Overwatcha, natomiast ich źródłem okazał się profil Nicka van Dyka w serwisie LinkedIn, jednego z prezesów Activision Blizzard Studios. Twórca zamieścił tam bowiem informacje o tym, że Diablo doczeka się animowanego serialu, który obecnie znajduje się w fazie preprodukcji i ma zostać utrzymany w stylu podobnym do anime Castlevania oraz zadebiutować na platformie Netflix. To jednak nie wszystko – w profilu znajdziemy także wzmiankę o stworzeniu oraz sprzedaniu animowanej serii na licencji Overwatch.

Nie znamy oczywiście żadnych konkretniejszych szczegółów na temat którejkolwiek z produkcji, aczkolwiek sam fakt ich powstawania nie jest raczej wielkim zaskoczeniem. Jeszcze w 2017 roku Jeff Kaplan wyraził zainteresowanie stworzeniem filmu pełnometrażowego lub ewentualnie serii epizodów w uniwersum gry Overwatch, a same plotki dotyczące rzekomej współpracy Blizzarda z Netfliksem pojawiły się rok później. Blizzard po pewnym czasie nawet zarejestrował znak towarowy Diablo związany z produkcjami filmowymi oraz telewizyjnymi. Pozostaje więc czekać i mieć nadzieję, że dostaniemy coś, co będzie warto obejrzeć.

