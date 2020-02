Catherine: Full Body oraz XCOM 2 Collection ocenione przez koreańską agencję na Nintendo Switch

News

Maria Wawrzyniak

Jak podaje serwis Gematsu, gra Catherine: Full Body oraz zestaw XCOM 2 Collection zostały ocenione przez koreańską agencję The Game Rating and Administration Commitee (GRAC) na konsolę Nintendo Switch. Pierwszym tytułem jest zremasterowana i zarazem rozszerzona wersja gry Catherine z 2011 roku. Za Full Body, dość oryginalną mieszankę przygodówki ze zręcznościową grą logiczną, odpowiada japońskie studio Atlus, znane głównie z kultowej serii Persona. Catherine: Full Body zadebiutowało 14 lutego 2019 roku na PS Vita, a we wrześniu tego samego roku pojawiło się również na konsoli PlayStation 4. W grze wcielamy się w Vincenta, który od pięciu lat tkwi w niezbyt udanym związku z Katherine (nie mylić z tytułową Catherine), aż pewnego dnia w swoim ulubionym pubie przypadkowo napotyka tajemniczą Catherine i bez zastanowienia zaprasza ją do swojego mieszkania. Po upojnej nocy rozpoczyna się jednak prawdziwa tragedia – Vincent każdą kolejną spędza bowiem na przeżywaniu okropnych koszmarów, w których trakcie ucieka przed przerażającymi bestiami. Równocześnie w mieście zaczyna krążyć plotka, jakoby umysłami młodych mężczyzn zawładnął pewien demon często doprowadzający do ich śmierci podczas snu. Vincent postanawia rozwiązać zagadkę. Full Body wprowadza do gry kluczową postać Rin, pracownicę ulubionego baru Vincenta. Drugą produkcją jest kompletna edycja niezwykle ciepło przyjętej gry XCOM 2 z 2016 roku. W zestawie, prócz podstawowej wersji gry, zawarto również rozszerzenie War of the Chosen oraz pomniejsze dodatki: Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters, Shen’s Last Gift oraz Tactical Legacy Pack. XCOM 2 to turowa strategia taktyczna osadzona w fantastycznym uniwersum i będąca zarazem bezpośrednią kontynuacją gry XCOM: Enemy Unknown z roku 2012. Akcja dwójki rozgrywa się około dwadzieścia lat po wydarzeniach z pierwszej części – twórcy postanowili przyjąć, że w poprzedniej walce z inwazją obcych ponieśliśmy klęskę. Nadzieja jednak nie zginęła, bowiem istnieją jeszcze ludzie, którzy, nie mogąc pogodzić się z sytuacją na świecie (gdzie ludzkość została po prostu zniewolona) i postanawiają odzyskać kontrolę nad planetą razem z resztkami sił paramilitarnej organizacji XCOM działającej w ukryciu.