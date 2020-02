Shenmue III otrzyma dodatek fabularny Story Quest Pack

News

Maria Wawrzyniak ,

Rozszerzenie zadebiutuje we wtorek 18 lutego – do gry powróci znany fanom pierwszej części Zhang Shugin.

Premiera Shenmue III miała miejsce 19 listopada 2019 roku. Gra zadebiutowała na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i spotkała się z dość mieszanym przyjęciem. Nic jednak nie zmienia faktu, że seria wciąż ma spore grono wiernych fanów, którzy na pewno ucieszą się na wieść o tym, iż we wtorek 18 lutego bieżącego roku twórcy udostępnią Story Quest Pack – fabularne rozszerzenie, dzięki któremu do gry powróci Zhang Shugin, znany przede wszystkim ze wciągania głównego bohatera Ryo w tarapaty.

Na ten moment nie wiemy jednak, co dokładnie będzie zawierać dodatek. Najprawdopodobniej wprowadzi parę nowych zadań i misji pobocznych do gry. Jest to już drugie DLC do Shenmue III – pierwsze, Battle Rally, zadebiutowało 21 stycznia i wprowadziło do gry wyścigi.

https://twitter.com/Shenmue_3/status/1228340773680222209?s=20

