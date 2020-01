Shenmue III otrzyma pierwszy dodatek jeszcze w tym miesiącu

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawiły się szczegóły na temat pierwszego dodatku do gry Shenmue III, który został zatytułowany Battle Rally i zadebiutuje 21 stycznia bieżącego roku zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 4. Jeżeli jednak liczyliście na jakiekolwiek nowości fabularne, musimy Was zmartwić – twórcy zaoferowali zamiast tego zupełnie inną, aczkolwiek dość interesującą rzecz: wyścigi. Mają one funkcjonować w formie trybu gry, który skupi się na... bieganiu. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii serii będziemy mogli przejąć kontrolę nad inną postacią, niż główny bohater Ryo Hazuki – do wyboru będzie Wei Zhen, partnerka sparingowa Ryo oraz Wuying Ren, poszukiwacz skarbów. Za dobiegnięcie do mety jako pierwsi otrzymamy wyjątkowe przedmioty, nie sprecyzowano jednak, o co dokładnie chodzi. Wiemy jednak, że Battle Rally będzie dostępny do kupienia w Epic Games Store oraz PlayStation Store w dniu premiery. Przypominamy jednak, że posiadacze wersji Deluxe Edition lub Complete DLC Collection otrzymają nową zawartość bez żadnych dodatkowych opłat.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis