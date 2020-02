Premiera Dreams na PlayStation 4 – recenzje z maksymalnymi notami

News

Premiera Dreams odbyła się wczoraj, 14 lutego. Mowa oczywiście o wyczekiwanej grze brytyjskiego studia Media Molecule, które zadebiutowało wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Prace nad projektem trwały dość długo, a pierwszą zapowiedź otrzymaliśmy jeszcze w czerwcu 2015 roku. Dreams to dość nietypowy sandbox, którego akcja toczy się w realiach tytułowych snów – te z kolei tworzą sami gracze. To właśnie od nich zależy, w co tak naprawdę grają. Z racji premiery pojawiły się oczywiście pierwsze recenzje tytułu. Wychodzi na to, że warto było czekać i mamy do czynienia z naprawdę dobrą produkcją, stanowiącą swoiste pożegnanie ze sprzętem obecnej generacji.

W chwili pisania tej wiadomości w serwisie Metacritic średnia ocen Dreams wynosi 91 punktów na sto w przypadku mediów branżowych oraz w przypadku graczy. Krytycy podkreślają przede wszystkim, że jest to niesamowite doświadczenie, które imponuje ogromem możliwości. Dreams to niezwykle potężne narzędzie, przy którego użyciu możemy puścić wodze fantazji i stworzyć to, co chcemy, realizując swoje najróżniejsze marzenia czy fantazje. Jedyną wadą jest fakt, że dla niektórych momentami tytuł stawał się dość przytłaczający, a żeby go w pełni zrozumieć i w pełni wykorzystać, należy uzbroić się w cierpliwość i poświęcić na to sporo czasu.

