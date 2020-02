Gran Turismo Sport z ponad 8 milionami użytkowników i miliardem rozegranych wyścigów

News

Maria Wawrzyniak ,

Kazunori Yamauchi, znany jako twórca serii gier Gran Turismo, pochwalił się (via Gaming Bolt) podczas imprezy GT Sport World Tour w Australii ostatnimi osiągnięciami najnowszej odsłony cyklu, Gran Turismo Sport. Dowiedzieliśmy się, że gra przekroczyła liczbę 8,2 miliona użytkowników, co świadczy o ciągłym wzroście zainteresowania tytułem. Zwłaszcza, że jest on na rynku już od dwóch lat, bowiem premiera miała miejsce 17 października 2017 roku. Ponadto Yamauchi zdradził, że wszyscy gracze Gran Turismo Sport łącznie wzięli już udział w ponad miliardzie wyścigów, spędzając na torze 303 miliony godzin – z czego przeciętny gracz przejechał w grze około 5 tysięcy kilometrów. Choć są to naprawdę imponujące wyniki, mamy nadzieję, że kolejna część cyklu wypadnie jeszcze lepiej. Przypomnijmy, że według przecieków Gran Turismo 7 ma być jednym z tytułów startowych na PlayStation 4 i zadebiutować 20 listopada bieżącego roku – oczywiście, są to jedynie plotki, a o samej grze na ten moment wiemy bardzo mało.

