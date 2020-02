News

Dobre wieści dla fanów studia Jutsu Games i klasycznych odsłon serii GTA. Kilka tygodni temu warszawska ekipa zaprezentowała na Kickstarterze swój najnowszy projekt – brutalną grę akcji zatytułowaną Rustler – której udało się już osiągnąć minimalny cel zbiórki. Tym samym średniowieczne GTA trafi na pecety w bliżej nieokreślonej przyszłości, a my prezentujemy pierwsze szczegóły.



Rustler na pierwszy rzut okaz przywodzi na myśl dwie pierwsze odsłony serii Grand Theft Auto – brutalna akcja zaprezentowana z perspektywy top-down, tyle że całość osadzono w średniowieczu. Do wieków średnich trafimy jako drobny rzezimieszek, co to ma lepkie ręce i raczej nie stroni od mordobicia. Naszym celem będzie poradzić sobie jakoś w niezbyt sprzyjających warunkach, a twórcy obiecują spory świat, wiele sposobów na sianie chaosu i całkowite odejście od politycznej poprawności. Ma być brudno, z przytupem i masą kąśliwych nawiązań do klasycznych RPG-ów.



Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię. Rustler zebrało już niemal 20 tysięcy dolarów z wymaganych niespełna 19, a do końca zbiórki pozostało jeszcze 15 dni. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.

gallery:13641

https://www.youtube.com/watch?v=m3j58raDUPQ

