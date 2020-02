News

LM ,

Nie da się ukryć, że minione kilkanaście miesięcy było dla francuskiego Quantic Dream okresem niezwykle dynamicznego rozwoju. Już na początku minionego roku ekipa zapowiedziała wyjście poza środowisko PlayStation i wydanie własnych gier także na PC. Teraz przyznaje, że 23 lata, to moment w którym można wkroczyć w dorosłość, a firma zajmie się także wydawaniem gier. Nie tylko własnych.



W najnowszym wpisie na blogu studia włodarze Quantic Dream ujawnili, że po raz pierwszy od 23 lat są w pozycji, w jakiej mogą sobie pozwolić na całkowitą niezależność. Oczywiście zamierzają po nią sięgnąć i oznajmiają, że firma „nigdy nie będzie już tylko studiem”. Francuzi celują w sam szczyt, ale – jak wiemy – to będzie długa droga. Na tę chwilę zamierzają cieszyć się z kreatywnej swobody i w pełni wykorzystać wszelkie dobrodziejstwa nowej generacji konsol.



Jak wspomniałem, transformacja Quantic Dream nie ograniczy się jedynie do własnego podwórka. Firma zamierza wspierać inwestycjami i wsparciem w produkcji także zewnętrznych deweloperów, tak, by łatwiej im było wprowadzić na rynek swoje oryginalne wizje i koncepcje. Jednocześnie twórcy zaznaczają, że także u siebie szukają innowacji i będą kontynuować swoją misję robienia gier, które wyróżniają się na rynku.



Najnowszym projektem Quantic Dream jest wydane w 2018 roku na PlayStation 4, a w 2019 roku także na PC Detroit: Become Human. Wygląda na to, że kierownictwo firmy dopiero łapie wiatr w żagle i ma apetyt na więcej, a z tym oczywiście wiążą się zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Quantic ma szanse na rynku wydawniczym?

https://www.youtube.com/watch?v=MkmVsCj1xEQ

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl