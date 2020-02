The Division 2 na konsole nowej generacji nie jest w planach Ubisoftu

News

- Nie myślimy o przenoszeniu gry na nowe platformy – tak na pytanie o to, czy The Division 2 będzie dostępne na Xbox Series X i PlayStation 5 odpowiedział stowarzyszony dyrektor kreatywny Yannick Banchereau na łamach Daily Star. – Mogę powiedzieć, że nie stworzymy wersji specjalnie na te konsole. W pełni skupiamy się na pracy nad tym, co mamy teraz i sprawieniu, by gra była tak dobra, jak to tylko możliwe – dodał.

Pracy nad The Division 2 w wersjach na PC i konsole obecnej generacji w istocie jest co nie miara. Dość wspomnieć, że dopiero co zapowiedziano pierwszy płatny dodatek, Warlords of New York. Studio odpowiedzialne za sieciową strzelankę bez ustanku pracuje też nad pomniejszymi aktualizacjami i oczywiście usuwaniem błędów, które uda się wykryć.

Czy powyższa deklaracja oznacza, że The Division 2 w ogóle nie zobaczymy na konsolach następnej generacji? Niekoniecznie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że podczas ostatniego spotkania z inwestorami dyrektor wykonawczy Ubisoftu Yves Guillemot zadeklarował dostępność większości istniejących gier na nowych konsolach. Będą to jednak obecne wersje działające na zasadzie wstecznej kompatybilności, a nie osobne edycje, przygotowane specjalnie z myślą o PS5 i Xbox Series X.

