Oficjalna zapowiedź The Division 2: Warlords of New York

Maria Wawrzyniak

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, twórcy The Division 2 zapowiedzieli pierwszy płatny dodatek do gry o tytule Warlords of New York.

Dziś rano informowaliśmy Was o przecieku dotyczącym pierwszego płatnego rozszerzenia do gry The Division 2, a teraz możemy potwierdzić, że tak, jak zapowiadano, gracze doczekali się Warlords of New York (Władcy Nowego Jorku). Dodatek wprowadzi zupełnie nowy scenariusz oraz lokację, oferując też między innymi sporo poprawek w kwestii rozwoju postaci. Przeniesiemy się do tytułowego Nowego Jorku, gdzie zmierzymy się z Aaronem Keenerem, byłym agentem Dywizji, który zdecydował się porzucić swoje dotychczasowe ideały i przejąć całkowitą kontrolę nad jedną z dzielnic miasta, Dolnym Manhattanem. Do eksploracji twórcy oddadzą nam łącznie cztery dzielnice: Centrum Administracyjne, Battery Park, Dzielnicę Finansową oraz okolice Two Bridges, gdzie aż roi się od znanych, ale i całkowicie nowych zagrożeń. Dodatkowo podniesiono maksymalny poziom doświadczenia do czterdziestego. Pojawiła się także oficjalna strona dodatku, którą znajdziecie pod tym adresem.

https://youtu.be/4T93GOuMEOw

Podczas gdy Division walczyło o zabezpieczenie Waszyngtonu, na ulice Nowego Jorku powrócił znajomy cień. Aaron Keener - jeden z pierwszych wrogów Division, a także jeden z pierwszych agentów, którzy postanowili się zbuntować - podporządkował sobie nowojorskie frakcje i z ich pomocą podbił Dolny Manhattan. Mając do dyspozycji innych zbuntowanych agentów i nowy zabójczy szczep wirusa, Keener chce zniszczyć wszystko, co udało się odbudować po katastrofalnej epidemii Czarnego Piątku. Bitwa o przywrócenie porządku wciąż trwa, ale teraz Division ma nowe zadanie: za wszelką cenę powstrzymać Keenera.

Do kupienia dostępna jest edycja Ultimate, w skład której wejdzie dodatek Władcy Nowego Jorku. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej, razem z pokazem rozgrywki. Przypomnijmy jeszcze, że Tom Clancy’s The Division 2 zadebiutowało 15 marca 2019 roku na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=MkGmNf7wNc4