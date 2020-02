Popkultura

LM ,

Wygląda na to, że kolejne epizody wiedźmińskiego serialu Netfliksa to także okazja, by na małym ekranie pojawiły się nowe kreatury z bestiariusza Sapkowskiego. Redakcja serwisu Redanian Intelligence dotarła do informacji, iż w drugim sezonie wiedźmin (być może w osobie Henry’ego Cavilla) przystąpi do walki z Leszym. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że samo starcie (zapewne widowiskowe) przyniesie też poważne konsekwencje dla jednego z bohaterów wiedźmińskiego świata, ale nie ujawniono tu konkretów.

Co ważne, zgodnie z dotychczasowymi przeciekami ze scenariusza 2. sezonu, w kolejnych epizodów pojawią się kolejni wiedźmini, więc niewykluczone, że to nie Geralt z Rivii stanie do walki z Leszym. Jednocześnie trudno powiedzieć, jak wygląd potwora będzie różnić się od tego, do do którego przyzwyczaiło nas studio CD Projekt RED. Z serialowych nowinek warto też wspomnieć, że do obsady Wiedźmina dołączyła znana z filmu Doktor Dolittle Carmel Laniado. Ta pojawi się w co najmniej trzech epizodach, by wcielić się w Violet.



Drugi sezon Wiedźmina zadebiutuje w 2021 roku, a jeszcze przed nim na serwery usługi streamingowej ma trafić serial animowany Wiedźmin: Zmora Wilka.

https://www.youtube.com/watch?v=ndl1W4ltcmg

