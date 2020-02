Pathfinder: Wrath of the Righteous uzbierało już ponad milion dolarów na Kickstarterze

News

Maria Wawrzyniak ,

Tydzień temu deweloperom ze studia Owlcat Games udało się zebrać potrzebne pieniądze na produkcję kontynuacji ciepło przyjętego izometrycznego RPG-a, Pathfinder: Kingmaker. Ostatecznie nowa część, czyli Pahtfinder: Wrath of the Righteous, została ufundowana w kilkanaście godzin. Oczywiście, w przypadku takiego obrotu sprawy twórcy przygotowali dodatkowe cele, po których osiągnięciu obiecali graczom sporo ciekawych bonusów. Dzisiaj natomiast okazało się, że społeczności udało się już zebrać ponad milion dolarów – w chwili pisania tej wiadomości kwota nieustannie rośnie i zbliża się do 1 050 000. To wyjątkowo imponujący wynik, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż do końca zbiórki zostało jeszcze 26 dni. Wśród osiągniętych celów znalazły się między innymi nowe klasy, rasy, towarzysze oraz ewoluujący zwierzęcy kompani. Gracze odblokowali również pułap, którego rezultatem będzie zatrudnienie orkiestry symfonicznej oraz chóru i stworzenie paru głównych tematów muzycznych w grze.

Jak pisaliśmy w osobnej wiadomości przy okazji zapowiedzi Pathfinder: Wrath of the Righteous, mamy do czynienia z niebezpośrednią kontynuacją Kingmakera, której głównym celem będzie przedstawienie graczom zupełnie nowej historii, opartej na trzynastej kampanii stołowego Pathfindera o tym samym tytule. Kampania opowiada o epickim starciu śmiertelników zamieszkujących kontynent Avistan z demoniczną inwazją lorda Deskari. Doświadczymy również nowego systemu mitycznej progresji, który pozwoli graczom wybrać jedną z dostępnych ścieżek i tym samym nieodwracalnie wpłynąć na swoich bohaterów oraz otaczający ich świat.