Jeszcze przed końcem stycznia Wizards of the Coast oficjalnie zaprezentowało swoje nowe studio deweloperskie – Archetype Entertainment. Ekipa ma za zadanie wyprodukować najlepsze RPG na świecie, a na jej czele stanął James Ohlen. Przy okazji wspomnianych nowinek dowiedzieliśmy się, że nie jest on jedynym weteranem studia BioWare, który pracuje w Archetype, a teraz swój udział w projekcie potwierdził także główny scenarzysta gier Mass Effect i Mass Effect 2, Drew Karpyshyn. Ten obok kolejnych rozdziałów przygody komandora Sheparda ma na koncie prace nad takimi markami jak Baldur's Gate, Knights of the Old Republic oraz Dragon Age, ale samo BioWare opuścił jeszcze w 2018 roku. Dlaczego?

W najnowszym wpisie na swoim blogu przyznał, że gdy rozpoczynał pracę w BioWare, było to spełnienie jego marzeń – grupa utalentowanych twórców, tworząca wielkie marki. Jednak wraz z kolejnymi sukcesami do studia zaczęła stopniowo wdzierać się korporacyjna machina, a weterani mieli coraz mniej okazji, by robić to, co kochali. Szybko okazało się, że o pomysłach na grę decydowały badania rynku, a nie intuicja twórców i pasja, a marzenie szybko stało się zwyczajną pracą.

Siedzę w branży już od dwudziestu lat. Gdy zaczynałem pracę w BioWare wszystko było nowe i ekscytujące (..) moje marzenie stało się zwyczajną pracą i straciłem dawny zapał.

W dalszej części wpisu Karpyshyn przyznaje, że atmosfera panująca w Archetype Entertainment pozwoliła na nowo rozpalić jego entuzjazm do tworzenia gier i czuje się tak, jak we wczesnych etapach przygody w BioWare. Zaznaczył, że nie może jeszcze ujawnić szczegółów debiutanckiego projektu, ale zdradził, że twórcy doskonale wiedzą, że fani mogą mieć wobec nich duże oczekiwania i zamierzają im sprostać.



Przypomnijmy, że zgodnie z niedawnymi zapowiedziami Archetype, studio pracuje nad multiplatformową grą RPG w oryginalnym świecie science-fiction. Twórcy stawiają na bogatą warstwę fabularną, a także znacznie podejmowanych przez gracza wyborów. Czy Archetype okaże się szalupą ratunkową dla znużonych korporacyjnym żywotem weteranów branży? Wiele na to wskazuje, a nam pozostaje jedynie cierpliwie czekać na prezentację pierwszej gry studia.

