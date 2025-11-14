Dragon Age: The Veilguard na Xbox Series X za 50 zł w Amazon PL

W polskim Amazonie pojawiła się jedna z najciekawszych okazji ostatnich dni. Dragon Age: The Veilguard w wersji na Xbox Series X jest ponownie dostępne w cenie 50 zł. To pudełkowe wydanie najnowszej gry BioWare, która zadebiutowała w tym roku i wzbudziła duże zainteresowanie fanów serii.

Dragon Age: The Veilguard – oferta w Amazon PL

Promocja obejmuje wydanie Dragon Age: The Veilguard na Xbox Series X, a cena 50 zł należy do najniższych dotychczasowych. Oferta wróciła po krótkiej przerwie i ponownie można z niej skorzystać. Produkcja BioWare kontynuuje rozwój marki, stawiając na rozbudowaną kampanię fabularną i drużynową walkę w charakterystycznym świecie Thedas.