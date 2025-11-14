Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragon Age: The Veilguard na Xbox Series X za 50 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/11/14 13:45
Nowa odsłona serii BioWare ponownie doczekała się świetnej promocji.

W polskim Amazonie pojawiła się jedna z najciekawszych okazji ostatnich dni. Dragon Age: The Veilguard w wersji na Xbox Series X jest ponownie dostępne w cenie 50 zł. To pudełkowe wydanie najnowszej gry BioWare, która zadebiutowała w tym roku i wzbudziła duże zainteresowanie fanów serii.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard – oferta w Amazon PL

Promocja obejmuje wydanie Dragon Age: The Veilguard na Xbox Series X, a cena 50 zł należy do najniższych dotychczasowych. Oferta wróciła po krótkiej przerwie i ponownie można z niej skorzystać. Produkcja BioWare kontynuuje rozwój marki, stawiając na rozbudowaną kampanię fabularną i drużynową walkę w charakterystycznym świecie Thedas.

Uratuj zniszczony świat

W Thedas znajdziesz wiele legendarnych frakcji, jak chociażby heroiczną Szarą Straż czy buntownicze Smoki Cienia z Tevinteru.

Zjednocz Straż Zasłony

Zbierz drużynę siedmiu towarzyszy o bogatych żywotach, rozbudowanych życiorysach, własnych doświadczeniach i wyjątkowych zdolnościach.

Zostań przywódcą i zyskaj zaufanie innych

Wybieraj z szerokiego wachlarza ras i klas postaci, dostosuj swój wygląd i ustal historię swojej postaci.

Darmowa dostawa dostępna jest w ramach Amazon Prime.

Mikołaj Berlik
Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:29

Dostałem to coś w ramach PS+. Spróbowałem. Nawet wtedy cena była wygórowana. Wolałby po prostu inną grę. 




