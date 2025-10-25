Zaloguj się lub Zarejestruj

Mass Effect 5 wciąż znajduje się na wczesnym etapie produkcji? Aktorka nadal czeka na telefon od BioWare

Radosław Krajewski
2025/10/25 09:00
0
0

Gwiazda serii chciałaby wrócić do swojej roli, ale jak dotąd studio się z nią nie skontaktowało.

Jennifer Hale, jedna z najbardziej rozpoznawalnych głosowych aktorek w branży gier, otwarcie przyznała, że z przyjemnością ponownie pojawiłaby się w serii Mass Effect. W rozmowie z redakcją IGN artystka zdradziła, że nie otrzymała jeszcze żadnej propozycji od studia BioWare, ale gdyby tak się stało, nie wahałaby się ani chwili.

Mass Effect
Mass Effect

Mass Effect 5 – Jennifer Hale chce wrócić do roli Sheparda

Aktorka podkreśliła, jak wiele znaczy dla niej ta marka i rola, która na stałe zapisała się w historii gier RPG:

Byłabym tam, zanim oni zdążyliby dokończyć zdanie – powiedziała Hale.

Hale przez lata użyczała głosu żeńskiej wersji komandor Shepard, znanej fanom jako „FemShep”. Jak wiemy z poprzednich materiałów, w Mass Effect 5 Shepard powróci. Gdyby jednak miało stać się inaczej, aktorka wyraziła chęć zagrania kogokolwiek w nowej grze.

Zagrałabym kogokolwiek. Kroganina, hologram, robaka, rozkładające się ciało – nie ma znaczenia. Kocham ten świat i jestem gotowa, kiedykolwiek będzie trzeba – przyznała z uśmiechem.

GramTV przedstawia:

Hale dodała również, że fani mogą mieć wpływ na decyzje twórców, jeśli głośno okażą swoje poparcie:

Im więcej osób powie im, czego chce, tym większe szanse, że to się wydarzy – zachęciła graczy do zwracania się bezpośrednio do BioWare.

Wygląda więc na to, że Mass Effect 5 nadal znajduje się we wczesnej fazie prac nad grą i twórcy jeszcze nie kontaktowali się z aktorami w sprawie ról głosowych. Istnieje również możliwość, że BioWare tym razem nie zamierza skorzystać z usług Jennifer Hale i nie przewidziano dla niej żadnej roli. Więcej o Mass Effect 5 powinniśmy dowiedzieć się podczas tegorocznego N7 Day, które przypada na 7 listopada.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/mass-effect/commander-shephard-actor-would-love-to-return-in-mass-effect-5-to-play-anyone-not-just-femshep-but-bioware-hasnt-picked-up-the-phone/

Tagi:

News
BioWare
RPG
Mass Effect
action-RPG
science fiction
Jennifer Hale
Mass Effect 5
sci-fi
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112