Mass Effect 5 wciąż znajduje się na wczesnym etapie produkcji? Aktorka nadal czeka na telefon od BioWare

Gwiazda serii chciałaby wrócić do swojej roli, ale jak dotąd studio się z nią nie skontaktowało.

Jennifer Hale, jedna z najbardziej rozpoznawalnych głosowych aktorek w branży gier, otwarcie przyznała, że z przyjemnością ponownie pojawiłaby się w serii Mass Effect. W rozmowie z redakcją IGN artystka zdradziła, że nie otrzymała jeszcze żadnej propozycji od studia BioWare, ale gdyby tak się stało, nie wahałaby się ani chwili.

Mass Effect 5 – Jennifer Hale chce wrócić do roli Sheparda

Aktorka podkreśliła, jak wiele znaczy dla niej ta marka i rola, która na stałe zapisała się w historii gier RPG: