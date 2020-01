Wizards of the Coast powołało studio Archetype Entertainment. Cel: stworzenie najlepszego RPG na świecie

News

LM ,

Ciąg dalszy ubiegłorocznych doniesień związanych z planami Wizards of the Coast. W kwietniu dowiedzieliśmy się, że pod banderę firmy zaciągnął się weteran studia BioWare – James Ohlen – który poprowadzi prace nowego studia w teksańskim Austin. Dziś wiemy już, że ekipa będzie tworzyć pod szyldem Archetype Entertainment, a jej głównym celem jest wyprodukowanie najlepszej narracyjnej gry RPG na świecie. Pierwszy i niezwykle entuzjastycznie promowany projekt to erpeg osadzony w nowym IP science-fiction, który zmierza na wiele platform sprzętowych. Można by rzec, że założenia ekipy są co najmniej śmiałe, ale mając na czele współtwórcę takich hitów jak Dragon Age: Origins, Star Wars: KotOR, Neverwinter Nights, Jade Empire czy Baldur's Gate nie mogło być inaczej.



Warto wspomnieć, że obok Ohlena w szeregach studia znalazło się wielu branżowych weteranów, którzy wierzą, że najlepsze gry RPG to takie, w których wybory podejmowane przez gracza mają gigantyczne znaczenie nie tylko dla postępów w fabule, ale też całego wykreowanego świata. Trzymamy kciuki i czekamy na konkrety, a do wiadomości dołączyliśmy pierwsze koncepcje nowego IP od Archetype. Będzie hit?

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl