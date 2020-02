Popkultura

Serwis GeekVibesNation podzielił się garścią nowinek związanych z najnowszym filmem poświęconym przygodom słynnej wśród graczy archeolog, Lary Croft. Jeszcze w ubiegłym roku dowiedzieliśmy się, że na wielkim ekranie ponownie zobaczymy Alicię Vikander, a reżyserem obrazu będzie Ben Wheatley. Teraz okazuje się, że producenci filmowi nie zamierzają zamykać wydarzeń fabularnych w ramach pojedynczej gry, a przywołany film zaprezentuje szereg wątków zarówno z Rise of the Tomb Raider, jak i Shadow of the Tomb Raider. Nie podano tu dodatkowych konkretów, więc pozostaje nam czekać na kolejne doniesienia.

Przy okazji GeekVibesNation ujawniło, że zdjęcia do filmu wystartują w kwietniu, a ekipa będzie podróżować po Anglii, RPA, Finlandii i Chinach. Już niebawem mamy otrzymać kolejne nowinki związane z pozostałą częścią obsady.



Premierę nowego Tomb Raidera zaplanowano na 19 marca 2021 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=8ndhidEmUbI

