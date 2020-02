Corruption 2029, nowa gra twórców Mutant Year Zero: Road to Eden, na obszernym gameplayu

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu studio The Bearded Ladies przedstawiło swoje najnowsze dzieło, Corruption 2029. Deweloperzy, znani głównie z ciepło przyjętej strategii taktycznej Mutant Year Zero: Road to Eden, postanowili stworzyć kolejną grę z tego samego gatunku. Wiemy już, że produkcja zadebiutuje za cztery dni, 17 lutego 2020 roku na komputerach osobistych na platformie Epic Games Store. Aktualnie możecie ją więc zakupić w przedsprzedaży – gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej z napisami.

Jak pisaliśmy już w poprzedniej wiadomości, akcja Corruption 2029 została osadzona w niedalekiej przyszłości. Gracz przejmuje kontrolę nad grupą żołnierzy wykonujących niebezpieczną misję infiltracji wrogiego terytorium, aby odkryć, w jaki sposób doszło do zakażenia, które poskutkowało tragedią – niemal cała Ameryka zamieniła się w dosłowne pustkowie. Rozgrywka nie będzie znacząco odbiegać od tej, jaką zaserwowało nam Mutant Year Zero. Dostaniemy trójwymiarową strategię taktyczną, gdzie znajdziemy także elementy skradanki oraz walki rozgrywane w systemie turowym. Dzisiaj natomiast twórcy opublikowali obszerny, bo prawie półgodzinny materiał z rozgrywki, który znajdziecie oczywiście poniżej. W Corruption 2029 będziemy wykonywać zadania główne oraz misje poboczne. Choć te drugie nie będą konieczne do ukończenia kolejnych etapów, tak dadzą nam przewagę nad przeciwnikami i zaowocują dodatkowymi korzyściami. Otrzymamy do dyspozycji najróżniejsze narzędzia i bronie, mogąc w międzyczasie korzystać ze specjalnych umiejętności dzięki specjalnym implantom. Styl gry zależeć będzie wyłącznie od preferencji – w Corruption 2029 możemy być z jednej strony cichym zabójcą eliminującym kolejnych przeciwników szybko i skutecznie, ale możemy równie dobrze wparowywać w sam środek akcji i siać istne piekło.

https://youtu.be/dBAUJLgzwl0

