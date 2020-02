Twórcy Mutant Year Zero: Road to Eden przedstawili swoją nową strategię taktyczną, Corruption 2029

News

Maria Wawrzyniak ,

Studio deweloperskie The Bearded Ladies, czyli autorzy ciepło przyjętego Mutant Year Zero: Road to Eden, przedstawiło swoją nową produkcję – poznajcie Corruption 2029.

Deweloperzy ze studia The Bearded Ladies, znani głównie z ciepło przyjętej taktycznej gry strategicznej Mutant Year Zero: Road to Eden, zapowiedzieli swoją nową produkcję należącą do tego samego gatunku o tytule Corruption 2029. Wiemy już, że produkcja zadebiutuje 17 lutego 2020 roku na komputerach osobistych na platformie Epic Games Store. Aktualnie możecie ją więc zakupić w przedsprzedaży – gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej z napisami.

https://www.youtube.com/watch?v=aQGZPbn39m4

Akcja została osadzona w niedalekiej przyszłości. Gracz przejmuje kontrolę nad grupą żołnierzy wykonujących niebezpieczną misję infiltracji wrogiego terytorium, aby odkryć, w jaki sposób doszło do zakażenia, które poskutkowało tragedią – niemal cała Ameryka zamieniła się w dosłowne pustkowie. Rozgrywka nie będzie znacząco odbiegać od tej, jaką zaserwowało nam Mutant Year Zero. Dostaniemy trójwymiarową strategię taktyczną, gdzie znajdziemy także elementy skradanki oraz walki rozgrywane w systemie turowym. Poniżej zamieściliśmy parę screenów, wszystkie znajdziecie na oficjalnej stronie gry we wspomnianym sklepie.

