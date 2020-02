News

LM ,

Tym razem już bez obsuwy. Wygląda na to, że Wolcen Studio jest zwarte i gotowe, by wydać na serwerach platformy Steam finalną aktualizację do swojego hack’n’slasha Wolcen: Lords of Mayhem. Na oficjalnym kanale ekipy opublikowano premierowy zwiastun tytułu, który łączy wątki fabularne, fragmenty rozgrywki i efektowny pokaz umiejętności bohaterów. Gra zadebiutuje już jutro na PC, chociaż z jej wczesną wersją mogliśmy bawić się już od marca 2016 roku.



Przypomnijmy, że wedle pierwszych komunikatów Wolcen Studio, rzeczona produkcja miała ukazać się jeszcze przed końcem stycznia, ale ostatecznie dzień debiutu przesunięto na 13 lutego. Finalna wersja Wolcen: Lords of Mayhem to nowe elementy kampanii fabularnej, nowe wyposażenie i przede wszystkim masa dodatkowych aktywności zarezerwowanych dla trybu endgame. Oczywiście oficjalny debiut to zaledwie kolejny etap rozwoju Wolcen: Lords of Mayhem, twórcy deklarują długoterminowe wsparcie dla gry i wzbogacanie jej nową zawartością.

gallery:13117

https://www.youtube.com/watch?v=mreqjgIJVxA

