Finalna wersja Wolcen: Lords of Mayhem z obsuwą, ale niewielką

Jeśli należycie do grona miłośników RPG akcji zatytułowanego Wolcen: Lords of Mayhem i już tylko odliczacie dni do zaplanowanej na końcówkę stycznia daty premiery finalnej wersji, to mamy dla Was złą wiadomość. Okazuje się, że co najmniej kilkanaście dni będziecie musieli doliczyć, o czym w najnowszym materiale promocyjnym gry poinformował szef Wolcen Studio, Daniel Dolui. Wyznaczony na 30 stycznia termin debiutu przesunięto o równo dwa tygodnie na 13 lutego, a dodatkowe dni mają pozwolić twórcom na wprowadzenie ostatnich poprawek do finalnej wersji. Pozostaje mieć nadzieję, że tytuł skorzysta na lekkim opóźnieniu, a w ostateczności fani tytułu i tak mają grę do dyspozycji już od 2016 roku w katalogu Steam Early Access.



Poza omówionymi już doniesieniami ekipa z Wolcen Studio postanowiła zaprezentować nam także system personalizacji bohaterów, który trafi do gry wraz z premierową aktualizacją. Ten raczej nie różni się zbytnio od tego, co oferują konkurencyjne produkcje – przed rozpoczęciem zabawy ustalimy płeć bohatera, jego aparycję oraz startowe wyposażenie.



Wolcen: Lords of Mayhem to RPG akcji typu hack’n’slash w realiach dark fantasy, które będziemy podziwiać w rzucie izometrycznym. Na tę chwilę potwierdzone jest jedynie wydanie na PC, ale być może w przyszłości gra doczeka się także wydania na konsolach. Gra ukaże się na Steam dokładnie 13 lutego, a od marca 2016 roku możecie bawić się z nią w ramach Steam Early Access.

https://www.youtube.com/watch?v=n_u5USvAS2Y

