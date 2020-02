News

Garść ciekawych nowinek dla wszystkich, których zainteresowała ubiegłoroczna zapowiedź Projektu A, czyli taktycznej sieciowej strzelanki od twórców League of Legends, studia Riot Games. Henry Greer, znany także jako HenryG – komentator a wcześniej także profesjonalny gracz Counter-Strike’a miał okazję bawić się z wczesną wersją strzelaniny Riotu. Swoimi wrażeniami podzielił się z użytkownikami Twittera i chociaż zaznaczył, że o wielu aspektach produkcji nie może jeszcze mówić na tym etapie, to jego doświadczenia z tytułem wskazują na jedno – Project A to połączenie Overwatch i CS-a.

Czym jest Project A Riot Games?

Zabawa w Project A skupia się na kolejnych rundach, w których dwie liczące po 5 graczy drużyny rywalizują w rozmaitych trybach. W grę wchodzi znana z CS-a formuła podkładania bomby i obrony punktów, by w połowie meczu zmienić strony. HenryG wypowiada się o nowej grze Riotu raczej pozytywnie, ale wskazał też kilka aspektów, które mogą nie przypaść do gustu fanom CS-a. Chociaż Riot Games przyłożyło się do satysfakcjonującego i zróżnicowanego dla każdej broni modelu strzelania, to Greerowi nie spodobała się taka sama pula broni dla obu drużyn bez względu na stronę.



Całość bazuje przede wszystkim na umiejętnościach, które musimy wykorzystać w kluczowym momencie. Te są unikalne i dostępne dla bohaterów bez poszanowania dla sytuacji w meczu i ekonomii gry. HenryG wskazuje, że gracze powinni mieć dostęp do specjalnych zdolności niejako po zakupie na początku gry, co by pozwoliło utrzymywać przewagę zwycięzcom wcześniejszej rundy. Jednym słowem, Project A nie przewiduje tzw. rund eko, gdyż to, co najważniejsze – umiejętności – są dostępne z przydziału i za darmo.



Przy okazji komentator pochwalił projekt sieciowych aren Riotu i przyznał, że Project A to najlepsza strzelanina, w jaką grał po Counter-Strike: Global Offensive. Jednych graczy to zachęci, innym pozwoli trzymać się z dala. Greer obiecał nieco obszerniejsze nowiny o grze w najbliższym czasie, więc pozostaje nam jedynie uzbroić się w cierpliwość.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=4iGU6PctOBg&feature=emb_title

