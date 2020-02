News

LM ,

Redakcja serwisu GameWatcher otrzymała możliwość zapoznania się z wczesną wersją zaplanowanego na kwiecień trzecioosobowego RPG akcji zatytułowanego Hellpoint. Jak się pewnie domyślacie, swoimi doświadczeniami postanowiła podzielić się z użytkownikami sieci i tak prezentujemy Wam niespełna 20-minutowy gameplay z nowej gry studia Cradle. Całość formułą przypomina dzieła studia FromSoftware i chociaż gra jest całkiem przyjemna w odbiorze, to raczej nie będzie stanowić wyzwania dla weteranów soulslike’ów.



Oczywiście wniosek ten wysnułem jedynie na bazie załączonego do wiadomości materiału, więc niewykluczone, że na premierę gra zaoferuje nieco wyższy poziom trudności. Tymczasem możecie rzucić okiem na statycznie rozmieszczonych przeciwników, ukryte w różnych zakątkach areny skarby i niezbyt udane starcie z jednym z bossów. Być może całość to zaledwie prolog lub jakiś tutorial, gdyż regularnych przeciwnicy raczej nie stanowią większego zagrożenia. Twórcy postanowili jednak przygotować na graczy liczne zasadzki, ale jeśli spędziliście z grami soulslike sporo czasu, to pewnie szybko wyczujecie sztuczki deweloperów.



Zgodnie z niedawnymi doniesieniami Hellpoint ukaże się na rynku dokładnie 16 kwietnia. Tytuł trafi równocześnie na PC i konsole Playstation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Zainteresowanych najnowszym zwiastunem i galerią screenów odsyłamy pod ten adres.

https://www.youtube.com/watch?v=DwDtV4pILfc

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl