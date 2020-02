News

Wkrocz do mrocznego uniwersum z pogranicza science fiction i fantasy w nowej grze spod znaku souls-like. Hellpoint zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch.

Na oficjalnym kanale firmy tinyBuild Games pojawił się najnowszy zwiastun zapowiedzianego jeszcze w 2017 roku RPG akcji od studia Cradle Games – Hellpoint. Tym razem materiał wideo jest szczególny, gdyż za jego pośrednictwem wydawca ogłosił nam oficjalną datę premiery tytułu na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Zgodnie z ujawnionymi informacjami Hellpoint ukaże się dokładnie 16 kwietnia, a tymczasem możecie chłonąć mroczny klimat marki z załączonego poniżej trailera.

Hellpoint to gra akcji z elementami RPG, w której znajdziemy rozwiązania żywcem wyjęte z formuły souls-like i przyprawione masą oryginalnych pomysłów. W toku rozgrywki przeniesiemy się na orbitującą wokół czarnej dziury stację kosmiczną. Wpływ horyzontu zdarzeń odcisnął znaczne piętno na psychice jej mieszkańców, a dodatkowo zaroiło się w niej od rozmaitego plugastwa. Pozostaje nam oczyścić ją z adwersarzy, a do naszej dyspozycji oddano brutalny system walki, który bazuje na rozmaitych elementach wyposażenia i specjalnych umiejętnościach. Zabawa możliwa będzie w pojedynkę lub w kooperacji bądź rywalizacji z innymi graczami, także na podzielonym ekranie.



Co ważne, wnętrze stacji będzie za każdym odpaleniem gry wyglądać nieco inaczej. Dotyczy to nie tylko konstrukcji świata przedstawionego, ale też jego mieszkańców. Tym samym w niektórych sytuacjach treningowe mobki mogą stanowić realne zagrożenie, a potężni bossowie pierzchną przed nami podczas konfrontacji. Całość charakteryzuje się sporym czynnikiem losowości, tak dla jeszcze większego urozmaicenia rozgrywki (i upodlenia pretendentów).



Hellpoint ukaże się 16 kwietnia, tak, pewnie ta data coś Wam mówi – właśnie wtedy miał zadebiutować Cyberpunk 2077.

