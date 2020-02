News

Niezwykle istotne doniesienia dla fanów serii gier wyścigowych Need for Speed. Redakcja serwisu Gameindustry.biz dowiedziała się od przedstawicieli Electronic Arts, że po wydanym w listopadzie minionego roku Need for Speed: Heat za ster marki wraca brytyjskie Criterion Games. Okazuje się, że EA nie jest zadowolone z kolejnych etapów rozwoju marki i nawet nie tyle wskazuje tu winę studia Ghost, ile jego lokalizację. Zdaniem EA szwedzki Goteborg raczej nie zachęca utalentowanych deweloperów do zmiany miejsca zamieszkania, czego nie można powiedzieć o Guildford, gdzie mieści się siedziba Criterion Games.

Pomimo naszych wieloletnich starań o ustanowienie niezależnego studia w Goteborgu, stało się jasne, że nie będziemy dysponować tam odpowiednią liczbą utalentowanych deweloperów, potrzebnych w produkcji gry AAA.

Zrestrukturyzowane Ghost Games ma na pokładzie wielu speców od silnika Frostbite i w najbliższej przyszłości zajmie się rozwojem technologii dla nowych gier z portfolio EA. Tymczasem dział artystyczny studia zostanie przeniesiony do innych placówek, wśród których znajdzie się także wspomniane Criterion.



Przy okazji EA mówiło w superlatywach o dorobku Ghost Games i podkreśliło jego wkład w rozwój serii, ale przyznało również, że na tym etapie dla włodarzy firmy jasne jest, że w Goteborgu nie uda im się utrzymać pełnoprawnej ekipy do prac nad grami AAA. Jednocześnie chwali także Criterion, które – zdaniem EA – zasilone porcją nowych talentów powinno zapewniać graczom kolejne niesamowite doznania na drogach.



Jak oceniacie tę decyzję? Idzie lepsze, a może Need for Speed powinien zostać w Szwecji? Mówiąc wprost, EA przeprowadza tę samą roszadę, jaką zrobiło jeszcze w 2013 roku, gdy wielu deweloperów z Criterion przesunięto do Ghost Games.



Criterion dostarczyło nam takie tytuły jak Need for Speed Hot Pursuit (2010) i Need for Speed Most Wanted (2012). Ghost Games odpowiada za cztery odsłony cyklu wydane po 2012 roku — Need for Speed Rivals, Need for Speed, Need for Speed Payback oraz wspomniane już Need for Speed Heat.

