Walentynki tuż za rogiem, a o święcie zakochanych nie zapomniało także odpowiedzialne za wyprodukowanie i rozwój gry Apex Legends studio Respawn Entertainment. Już dziś na serwerach strzelanki battle royale wystartowała specjalna Walentynkowa akcja – do 19 lutego macie szanse na specjalne bonusy, kosmetykę i zabawę w limitowanym czasowo trybie. Jak na święto zakochanych przystało, gracze będą bawić się na serwerach w duetach, by codziennie zgarnąć nawet 20 tysięcy dodatkowych punktów doświadczenia.



Już za samo zalogowanie we wskazanym okresie zgarniecie odznakę Walentynki 2020, a dodatkowo możecie sięgnąć po nowe zawieszki na broń: Pathfinder i Nessie. Obok tego w sklepie ponownie pojawiły się ubiegłoroczne gadżety w postaci skórki dla Longbow DMR i sztandaru Pathfindera „Miłość do rywalizacji”. Akcja jest dostępna na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych.



Apex Legends ukazało się w lutym minionego roku na komputerach osobistych (Origin) i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Po początkowym skoku popularności twórcom udało się zatrzymać na serwerach sporą liczbę graczy, a sama gra doczekała się już 4. sezonu wsparcia.

