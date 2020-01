Diablo 2 i tekstury przeskalowane przez AI? Tak mógłby wyglądać remaster klasyka

Społeczność

Ubiegłoroczna oficjalna zapowiedź gry Diablo IV przyszła w parze z łyżką dziegciu w postaci doniesień o porzuceniu planów związanych z przygotowaniem zremasterowanej wersji Diablo II. Oczywiście do tej pory do sieci zdążyło trafić już sporo modów, które poprawiają wydaną w 2000 roku produkcję, ale nie da się ukryć, że fani chcieliby zobaczyć oficjalny remaster. Jeden z nich postanowił nawet zaprezentować, jak takowy powinien wyglądać – użytkownik forum reddit znany jako zomprd wykorzystał moc sztucznej inteligencji, by poprawić rozmaite tekstury w Obozowisku Łotrzyc. Wkrótce zamierza wziąć na warsztat także elementy postaci czy wyposażenia i z ich pomocą przygotować demko nieoficjalnego remastera.



Co ważne, przynajmniej na razie nie szykuje się żadna paczka wysokiej jakości tekstur do Diablo II. Wspomniany zomprd nie wydaje się zainteresowany przygotowaniem pakietu, ale być może znajdzie się ktoś, kto dokończy jego dzieło. Tymczasem czekamy na debiut wspomnianego tutaj triala, a poniżej na własne oczy możecie się przekonać, jakie korzyści przyniosło przeskalowanie tekstur w Diablo 2.



Diablo II zadebiutowało na PC w 2000 roku. Rok po premierze podstawki tytuł doczekał się fabularnego rozszerzenia w postaci Lord of Destruction, które nie tylko wprowadziło nowe lokacje, przeciwników, wyposażenie czy konkluzję wydarzeń fabularnych, ale też podniosło rozdzielczość gry do 800 × 600 (to były czasy).

