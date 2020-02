News

W minionych dniach Ubisoft zaczął podgrzewać atmosferę wokół marki The Division, a w szczególności jej drugiej odsłony, zapowiadając niezwykle ważne ogłoszenie. Okazuje się jednak, że nie wszystko udało się zachować w tajemnicy przed zbliżającą się prezentacją – w sieci pojawiły się nieoficjalne grafiki sugerujące rozszerzenie Warlords of New York. Te według przecieków ma zadebiutować już 3 marca, a obok tego poznaliśmy garść konkretów. Oczywiście wszystkie opisane tu doniesienia należy traktować z odpowiednim dystansem, aż do zaplanowanego na godzinę 20:00 pokazu.



Akcja Warlords of New York przeniesie nas do tytułowego miasta, które zostanie przebudowane, więc raczej nie będzie to zwyczajny backtracking. Po zakupie dodatku otrzymamy bonus do punktów doświadczenia, tak, by móc od razu przeskoczyć do trzymającej w napięciu opowieści, podczas której staniemy do walki ze swoimi nemezis. Obok tego czeka na nas przeprojektowany system progresji, zwiększony górny limit od 40 poziomu, nowe opcje taktyczne i zadania dla trybu endgame.



Trzeba przyznać, że strasznie przecieka się Ubisoftowi w ostatnich miesiącach. Niemal wszystkie komunikaty firmy od razu idą w parze z nieoficjalnymi doniesieniami, ale jak dotąd Francuzi świetnie radzą sobie z utrzymaniem w tajemnicy nowego Assassin’s Creed. O ile któraś z rozpuszczanych w sieci plotek nie jest bezpośrednim opisem rzeczonej gry. Cóż, czekamy wieczorną zapowiedź.



Tom Clancy’s The Division 2 dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

