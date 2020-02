Popkultura

LM ,

Nawet jeśli lutowe premiery dopiero nabierają tempa, to i tak włodarze stacji AXN uraczyli nas nowinkami, których na kanałach stacji możemy wyczekiwać w nadchodzącym miesiącu. Ta zapowiada się szczególnie obiecująco, przede wszystkim z uwagi na zbliżającą się premierę obrazu kinowego Denisa Villeneuve’a zatytułowanego Blade Runner 2049. Zdobywca Oscara za najlepsze zdjęcia z Ryanem Goslingiem i Harrisonem Fordem na planie zostanie wyemitowany na AXN dokładnie 15 marca o godzinie 22:25. To jednak nie koniec nowinek.



W marcu na AXN z 11. sezonem powróci serial Agenci NCIS: Los Angeles. Agenci kryminalni zmierzą się z kolejnymi przestępstwami już w czwartek 5 marca od 21:05. Kolejnych odcinków możecie spodziewać się w każdy kolejny czwartek o tej samej godzinie na AXN. Włodarze stacji przygotowali też mały maraton dla fanów zdobywcy Oscarów – Denzela Washingtona. Już 7 marca kolejno jeden po drugim na AXN zostaną wyemitowane trzy filmy z udziałem aktora – o 17:50 Metro strachu; o 22:00 Kolekcjoner kości; a na zakończenie film Bez litości o 22:30.



Końcówka miesiąca to premiera filmu Przyjaciele z kasą z Jeniffer Aniston w roli głównej. Opowieść o czterech przyjaciółkach, które wiodą spokojne i zdaje się dostatnie życie, ale sprawy błyskawicznie się komplikują. Przyjaciele z kasą zadebiutuje na AXN w piątek 27 marca o 20:00.



Powracając jeszcze na chwilę do Blade Runnera 2049, warto wspomnieć, że w niedawnym wywiadzie reżyser filmu Denis Villeneuve przyznał, że chętnie wyprodukowałby kolejny, oryginalny film w futurystycznym świecie.

