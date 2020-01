Reżyser Blade Runner 2049 marzy o kolejnym filmie w uniwersum

Popkultura

Jeśli premiera obrazu kinowego Blade Runner 2049 nie zaspokoiła w pełni wszego zapotrzebowania na opowieści science-fiction bazujące na prozie Philipa K. Dicka, to mamy dla Was promyk nadziei. W rozmowie z redakcją Empire reżyser filmu, Denis Villeneuve, przyznał, że marzy mu się powrót do uniwersum marki. Jednocześnie zaznaczył, że nowa produkcja nie miałaby być kontynuacją historii opowiedzianej w filmie z 2017 roku, ale czymś zupełnie oryginalnym w ramach futurystycznego świata: „chciałbym jeszcze odwiedzić to uniwersum, ale na innych zasadach (…) Detektywistyczna opowieść noir rozgrywająca się w przyszłości… Czasem mi się to śni”.



Oczywiście, nawet jeśli kiedykolwiek powstanie nowy film bazujący na marce Blade Runner w reżyserii Denisa Villeneuve, to raczej nie nastąpi to zbyt szybko. Kanadyjczyk pracuje obecnie nad innych fantastycznonaukowym uniwersum – Diuną, Franka Herberta. Premierę filmy zaplanowano na końcówkę tego roku, ale niewykluczone, że Villeneuve zostanie zaangażowany do prac nad jego bezpośrednią kontynuacją.



Powracając do Blade Runnera, to obie kinowe produkcje bazują na powieści Philipa K. Dicka zatytułowanej Czy androidy marzą o elektrycznych owcach z 1968 roku.

Kto chętny na nowego Blade Runnera?

