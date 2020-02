News

Dobre wieści dla wszystkich, którym przypadła do gustu formuła nieoficjalnej przygody na silniku Skyrima zatytułowanej Enderal: The Shards of Order. Ekipa miłośników najnowszego wcielenia serii RPG-ów Bethesdy zapowiedziała Apotheosis. Nieoficjalny, przepełniony mrocznym klimatem fanowskie dodatek do Skyrima trafi na serwery jeszcze przed końcem tego roku, a twórcy uraczyli nas właśnie kolejną porcją aktualizacją związanych ze stanem projektu.



Apotheosis to rozbudowana, oryginalna modyfikacja, która przeniesie nas do ręcznie zaprojektowanych lokacji, by rzucić na pastwę koszmarów i zaoferować masę unikalnych mechanik dla starć z bossami. Przy okazji Apotheosis Team obiecuje angażującą linię fabularną, dubbingowane wypowiedzi bohaterów oraz wiele dedykowanych elementów wyposażenia i zaklęć. Całość zapewni nieliniową opowieść i masę wyzwań, których kolejność wybierzemy na własną rękę.



Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię i materiał wideo. Apotheosis wciąż pozostaje bez grywalnego buildu, ale gdy ten się tylko pojawi, to z pewnością się o tym dowiecie. Jeśli macie ochotę wesprzeć modderów w produkcji moda, to odwiedźcie też stronę projektu w serwisie ModDB.



Mod powstaje z myślą o oryginalnym wydaniu The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesdy z 2011 roku.

