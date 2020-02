W Anthem wciąż są święta Bożego Narodzenia, BioWare zapomniało zdjąć dekoracje

News

Maria Wawrzyniak ,

Ewentualnie zostawiło na kolejny rok, bo po co się patyczkować, no nie?

W grudniu znaczna większość sieciowych produkcji doczekała się zmiany wystroju na świąteczny. A że mamy już początek lutego, również znaczna większość sieciowych produkcji powróciła do swojego normalnego oblicza. Jak się okazuje, nie Anthem. Ostatnia aktualizacja gry pojawiła się pod koniec stycznia, naprawiając parę błędów i skracając czasy oczekiwania w kolejkach do niedawno dodanych do tytułu wyścigów. Zapomniano jednak zmienić dekoracje – jedna z redaktorek serwisu Games Radar postanowiła sprawdzić, co też takiego zmieniło się w grze studia BioWare, a po zalogowaniu ujrzała bożonarodzeniowy wystrój. Co więcej, ozdoby znajdują się na samym środku głównego placu, który widzą wszystko po zalogowaniu. Gracze pół żartem, pół serio (a przy tym wszystkim jednak też trochę ze smutkiem) stwierdzili, że nawet sami twórcy Anthem nie interesują się zbytnio produkcją.

Oczywiście, możemy również przyjąć, że deweloperzy są zbyt mocno skupieni na pracy nad Anthem 2.0 – plotki na ten temat zaczęły pojawiać się w listopadzie ubiegłego roku. BioWare zdaje sobie sprawę z tego, że gra umiera i najwidoczniej uznało, że musi zdecydować się na zmianę całej struktury swojego dzieła. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis