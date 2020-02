Znamy datę powrotu gry Metro Exodus na platformę Steam

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli należeliście dotychczas do grupy fanów wyczekujących premiery Metro Exodus na platformie Steam, mamy dla Was dobre wieści – to już niedługo! Deweloperzy ze studia 4A Games poinformowali bowiem za pośrednictwem profilu gry na Twitterze o oficjalnej dacie premiery tytułu w sklepie Valve. Produkcja trafi tam już w przyszłym tygodniu, dokładnie w sobotę 15 lutego o godzinie 6:00 polskiego czasu. We wpisie podziękowano również za cierpliwość i wsparcie fanów. Nie ma wątpliwości co do tego, że podziękowania były jak najbardziej na miejscu, biorąc pod uwagę fakt, że o rocznej wyłączności dla platformy Epic Games Store gracze dowiedzieli się zaledwie dwa tygodnie przed premierą gry. Wówczas nawet sam Dmitrij Głuchowski, autor książkowej trylogii Metro, przepraszał za zamieszanie – zanim gra została usunięta ze Steama, zdążyło ją kupić prawie 200 tysięcy użytkowników. Nic więc dziwnego w tym, że przez pewien czas fani mieli raczej sceptyczne podejście do produkcji.

Metro Exodus zadebiutowało 15 lutego 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra doczekała się już jednego dodatku fabularnego o tytule The Two Colonels, który przenosi nas do Nowosybirska, gdzie udajemy się na niebezpieczną ekspedycję jako pułkownik Chlebnikow, aby zapewnić szanse na przetrwanie swojemu synowi, Kiryłowi, a także pozostałym mieszkańcom mrocznego tunelu. Warto jeszcze przypomnieć, że przed premierą – dokładnie 11 lutego – Metro Exodus na Steamie gra otrzyma drugie rozszerzenie pod tytułem Sam’s Story. Zainteresowanych zapraszamy także do przeczytania naszej recenzji.

