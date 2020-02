News

LM ,

Chociaż Team Ninja od dłuższego czasu pracuje w pocie czoła nad rozwojem marki NiOh, to twórcy wciąż liczą, że dowiozą nam kiedyś nowe Ninja Gaiden.

Lata mijają, a wydaje się, że na branżowym poletku jeden motyw niemal nieustannie pozostaje u szczytu popularności – gry inspirowane Krajem Kwitnącej Wiśni. Wystarczy wspomnieć, że tytuł Gry Roku dopiero co zgarnęła gra Sekiro: Shadows Die Twice, a fani konsol PlayStation 4 już grzeją konsole na nadchodzące NiOh 2 i Ghost of Tshushima. W tym zalewie udanej feudalnej japońszczyzny nie sposób uniknąć pytań o powrót uznanej przez fanów marki Ninja Gaiden. Na szczęście i tu twórcy mogą mieć dla nas dobre wieści.

Gry pokroju Sekiro: Shadows Die Twice są dla nas wielkim źródłem inspiracji (...) mamy nadzieje dostarczyć wam dobre wieści któregoś dnia.

Zapytany o szanse na kolejne Ninja Gaiden reżyser NiOh 2, Fumihiko Yasuda, zdradził redakcji IGN, że wielu pracowników głównego zespołu Team Ninja wciąż chce pracować nad kolejną odsłoną. Przyznał, że twórcy są świadomi tego, jak ważne miejsce w sercach graczy zajmuje seria i ma nadzieje, że sukces choćby wspomnianego już Sekiro otworzy drogę dla powrotu Ninja Gaiden. Na koniec wyraził nadzieję, że być może za jakiś czas ekipa będzie mogła podzielić się z fanami dobrą nowiną. Kto chętny na powrót Ryu Hayabusy?



Tymczasem na ostatniej prostej przed rynkowym debiutem jest nowe dzieło Team Ninja — NiOh 2. Tytuł zadebiutuje 13 marca wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i już na tym etapie wiemy, że otrzyma popremierowe dodatki wzorem pierwszej odsłony.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.