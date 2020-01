NiOh 2 – zwiastun fabularny i zapowiedź pakietów DLC

News

LM ,

Firma Koei Tecmo podzieliła się z nami nowym materiałem promocyjnym nadchodzącego RPG akcji studia Team Ninja – NiOh 2. Tym razem wydawca zaprezentował nam wybrane aspekty tła fabularnego tytułu, który podobnie jak pierwowzór, przeniesie nas do alternatywnej wersji japońskiego Sengoku, gdzie kraj pustoszą mitologiczne demony. Co ważne, tym razem także wykreowany przez nas bohater, będzie korzystał z mocy yokai, w które będzie mógł się przemieniać. Przy okazji załączonego poniżej zwiastuna na oficjalnym blogu marki PlayStation dyrektor kreatywny NiOh 2, Tom Lee, opublikował nowy wpis, w którym przybliża popremierowe wsparcie dla tytułu.



Tym samym dowiedzieliśmy się, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami NiOh 2 otrzyma dodatki w takiej samej formie, jak wydana w 2017 roku pierwsza odsłona. Team Ninja zaplanowało trzy fabularne rozszerzenia, a każde z nich wprowadzi nowe wątki do opowieści, a wraz z nimi bohaterów, uzbrojenie i specjalne umiejętności. Nie wskazano, kiedy możemy spodziewać się premiery pierwszego z pakietów DLC, a dowiedzieliśmy się jedynie, że już teraz możemy zakupić przedpremierowo całą Przepustkę Sezonową w ramach NiOh Digital Deluxe Editon na PlayStation 4 (379 złotych w PSN).

NiOh 2 zadebiutuje 13 marca wyłącznie na konsolach PlayStation 4.

gallery:13521

https://www.youtube.com/watch?v=WecbPjqclX8&t=0s

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.