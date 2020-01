W filmie Matrix 4 zabraknie jednego z kluczowych aktorów

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Choć obsada jest naprawdę świetna, to i tak musimy Was zmartwić – w Matrix 4 na pewno nie pojawi się Hugo Weaving, który grał w serii głównego antagonistę.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy poznaliśmy najważniejszych aktorów znajdujących się w obsadzie nowego filmu z kultowej serii Matrix. Wiemy już, że powróci Keanu Reeves oraz Carrie-Ann Moss. Musimy Was jednak zmartwić – w Matrix 4 niestety nie pojawi się Hugo Weaving, którego fani znają jako głównego antagonistę cyklu, Agenta Smith. Jak głosi serwis GameSpot, w wywiadzie dla magazynu Time Out aktor poinformował o swojej nieobecności i podał jej przyczyny. Kiedy Lana Wachowski odezwała się do Weavinga, ten miał już zaplanowany udział w innym dziele (The Visit) i w rezultacie występ w nowym Matriksie jest po prostu fizycznie niemożliwy. Nie zmienia to jednak faktu, że obsada wciąż prezentuje się świetnie – oprócz Reevesa oraz Moss, którzy zagrają Neo i Trinity, zobaczymy w akcji również Jadę Pinkett Smith jako Niobe. Do głównych aktorów dołączy Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II czy Jessica Henwick.

