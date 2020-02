Premiera opóźniona, to i czasowa wyłączność przedłużona – Final Fantasy VII Remake wyłącznie na PS4 do 10 kwietnia 2021 roku

News

Maria Wawrzyniak ,

W połowie stycznia dowiedzieliśmy się o przesunięciu premiery gry Final Fantasy VII Remake z 3 marca bieżącego roku na 10 kwietnia (na szczęście również bieżącego roku). Pomijając fakt, że fani nie byli szczególnie szczęśliwi z tego powodu, pozostawała jeszcze kwestia czasowej ekskluzywności. Wychodzi na to, że czeka ją taki sam los – firma Square Enix zaktualizowała bowiem grafikę, na której znajduje się okładka odświeżonej wersji FFVII w swoim sklepie, gdzie możemy zobaczyć, że gra będzie dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 4 do 10 kwietnia 2021 roku, a nie do 3 marca 2021 roku.

