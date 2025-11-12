Octopath Traveler 0 na State of Play. Twórcy udostępniają darmowe, trzygodzinne demo

Jeśli po najnowszym State of Play liczyliście na wieści od Square Enix dotyczące Final Fantasy 7 Remake Part 3 lub Kingdom Hearts 4, to niestety poczujecie niedosyt – nic podobnego nie zostało zapowiedziane. Wydawca mimo wszystko pojawił się na pokazie i przygotował dla graczy małą niespodziankę. Od dziś możecie testować darmowe demo nadchodzącej gry RPG Octopath Traveler 0, o ile jesteście w posiadaniu PlayStation 4 lub PlayStation 5.

Octopath Traveler 0 otrzymało trzygodzinne demo

Demo obejmuje pierwsze trzy godziny rozgrywki, a więc prolog oraz pierwszy rozdział. Jak na serię Octopath Traveler przystało, oznacza to możliwość poznania kilku równoległych wątków fabularnych. Gracze zmierzą się z trzema antagonistycznymi Mistrzami oraz rozpoczną historię Kindlers of the Flame, która prezentuje nowe elementy rozbudowy miast.