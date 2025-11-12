Octopath Traveler 0 na State of Play. Twórcy udostępniają darmowe, trzygodzinne demo

Demo Octopath Traveler 0 zawierające pierwsze trzy godziny rozgrywki jest już dostępne na PS4 i PS5.
Jeśli po najnowszym State of Play liczyliście na wieści od Square Enix dotyczące Final Fantasy 7 Remake Part 3 lub Kingdom Hearts 4, to niestety poczujecie niedosyt – nic podobnego nie zostało zapowiedziane. Wydawca mimo wszystko pojawił się na pokazie i przygotował dla graczy małą niespodziankę. Od dziś możecie testować darmowe demo nadchodzącej gry RPG Octopath Traveler 0, o ile jesteście w posiadaniu PlayStation 4 lub PlayStation 5.
Octopath Traveler 0 otrzymało trzygodzinne demo
Demo obejmuje pierwsze trzy godziny rozgrywki, a więc prolog oraz pierwszy rozdział. Jak na serię Octopath Traveler przystało, oznacza to możliwość poznania kilku równoległych wątków fabularnych. Gracze zmierzą się z trzema antagonistycznymi Mistrzami oraz rozpoczną historię Kindlers of the Flame, która prezentuje nowe elementy rozbudowy miast.
Dodatkowo demo pozwala stworzyć własnego bohatera poprzez rozbudowany system kreacji postaci. Wszystkie postępy, w tym save i konfiguracja postaci, przeniosą się do pełnej wersji gry, dzięki czemu to dobry sposób na przygotowanie swojej przygody wcześniej.
Octopath Traveler 0 ma zaoferować sporo nowej zawartości, w tym system budowania miast oraz zmienne zdolności bohaterów. Gra ma stanowić znacznie więcej, niż prosty port mobilnej gry Champions of the Continent. Suzuki zaznaczył, że to pełnowymiarowa, gruntownie odświeżona wersja z licznymi innowacjami. Gra wprowadzi spersonalizowanego protagonistę, tworzonego przez graczy. Ponadto odświeżono oprawę graficzną, nadając jej bardziej realistyczny styl, a także udźwiękowiono w pełni całą główną fabułę.
Octopath Traveler 0 zadebiutuje 4 grudnia 2025 roku. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.
