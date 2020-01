Final Fantasy VII Remake trafi na PlayStation 4 z opóźnieniem; mamy nową datę premiery

News

LM ,

Jeśli należycie do grona wieloletnich miłośników marki Final Fantasy i nie możecie doczekać się już premiery odnowionej wersji gry Final Fantasy VII, to mamy da Was złe wieści. W najnowszym komunikacie prasowym odpowiedzialna za markę firma Square Enix ogłosiła, że wyznaczona na początek marca data premiery tytułu jest już nieaktualna. Według najnowszych doniesień Final Fantasy VII Remake ukaże się na konsolach PlayStation 4 dokładnie 10 kwietnia. Okazuje się, że twórcy potrzebują kilku dodatkowych tygodni, by odpowiednio dopieścić wszystkie aspekty premierowego wydania, o czym wolą uprzedzić fanów nieco wcześniej. Korzystając z okazji producent gry, Yoshinori Kitase, przeprosił za zaistniałą sytuację i zapewnił, że Square Enix dołoży wszelkich starań, by Final Fantasy VII Remake sprostało oczekiwaniom graczy.

Final Fantasy VII Remake ukaże się 10 kwietnia wyłącznie na konsolach PlayStation 4, aczkolwiek nieoficjalne doniesienia wskazują, że tytuł tylko przez rok od debiutu będzie dostępny ekskluzywnie dla PS4. Może to oznaczać, że gra pojawi się potem także na konsolach PlayStation 5 i komputerach osobistych.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3xSGv3Hfio

