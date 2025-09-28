Magic: The Gathering wzbogaci się o nowe karty Final Fantasy

Gratka dla kolekcjonerów. W przyszłości planowane są też inne kolaboracje.
Magic: The Gathering nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o wielkie crossoverowe wydarzenia. Wizards of the Coast zapowiedziało właśnie kolejną porcję zawartości inspirowanej kultową serią Final Fantasy, która trafi do graczy jeszcze w te święta.
Magic: The Gathering wzbogaci się o karty Final Fantasy
Final Fantasy szybko okazało się jednym z największych sukcesów w ponad 30-letniej historii karcianki, wprowadzając do gry bohaterów i motywy znane z klasycznej serii jRPG. W talii pojawiły się zarówno wyjątkowo potężne karty, jak „Vivi Ornitier” czy „Sephiroth, Fabled Soldier”, jak i jedne z najdroższych kart w historii Magic: The Gathering, na czele z limitowaną „Traveling Chocobo”. Teraz kolekcjonerzy i gracze dostaną jeszcze więcej.
Wizards of the Coast potwierdziło premierę czterech nowych Scene Boxów. Tym razem reprezentowane będą: Final Fantasy I, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX oraz Final Fantasy XV. Każdy zestaw zaoferuje nowe ilustracje istniejących już kart, zupełnie nowe karty inspirowane danymi grami oraz trzy boostery Final Fantasy. Premiera została zaplanowana na okres świąteczny.
Nowe Scene Boxy mają rozszerzyć popularne rozszerzenie Commander: Final Fantasy. Warto jednak zaznaczyć, że karty te nie będą legalne w formacie Standard, a jedynie w Commanderze i innych trybach casualowych.
Na tym jednak współpraca Magic: The Gathering z innymi markami się nie kończy. Jeszcze w 2025 roku zadebiutuje kolejny zestaw z cyklu Universes Beyond, tym razem oparty na Avatar: The Last Airbender od Nickelodeona. Wizards of the Coast ujawniło również część planów na 2026 rok – wśród nadchodzących rozszerzeń znajdziemy m.in. Lorwyn Eclipsed, Secrets of Strixhaven, a także zestawy inspirowane Star Trekiem oraz Hobbitem.
