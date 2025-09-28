Magic: The Gathering wzbogaci się o nowe karty Final Fantasy

Gratka dla kolekcjonerów. W przyszłości planowane są też inne kolaboracje.

Magic: The Gathering nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o wielkie crossoverowe wydarzenia. Wizards of the Coast zapowiedziało właśnie kolejną porcję zawartości inspirowanej kultową serią Final Fantasy, która trafi do graczy jeszcze w te święta.

Magic: The Gathering wzbogaci się o karty Final Fantasy

Final Fantasy szybko okazało się jednym z największych sukcesów w ponad 30-letniej historii karcianki, wprowadzając do gry bohaterów i motywy znane z klasycznej serii jRPG. W talii pojawiły się zarówno wyjątkowo potężne karty, jak „Vivi Ornitier” czy „Sephiroth, Fabled Soldier”, jak i jedne z najdroższych kart w historii Magic: The Gathering, na czele z limitowaną „Traveling Chocobo”. Teraz kolekcjonerzy i gracze dostaną jeszcze więcej.