Final Fantasy 7 Remake Part 3 powstaje w miarę bez problemów pomimo ograniczeń Xbox Series S i Nintendo Switch 2

W ostatnich dniach w sieci zaczęły pojawiać się nowe wywiady z deweloperami serii, ujawniające szczegóły dotyczące trzeciej odsłony projektu. Jak wynika z rozmów, prace nad grą idą pełną parą, a twórcy mają już do dyspozycji mnóstwo grywalnej zawartości. Problemy związane z pamięcią na innych platformach nie będą więc stanowiły przeszkody dla Final Fantasy 7 Remake Part 3.

Produkcja FF7 Remake Part 3 idzie gładko

W rozmowie z serwisem Easy Allies (cytowanej przez serwis Eurogamer) reżyser gry, Naoki Hamaguchi, przyznał, że podczas testów pojawiały się pewne problemy wynikające z mniejszej ilości pamięci w porównaniu do innych platform. Z jednej strony nie wskazał bezpośrednio konsoli Xbox Series S, ale podobno wyraźnie to zasugerował podczas rozmowy. Hamaguchi dodał, że w Square Enix działają dedykowane zespoły pracujące osobno nad każdą wersją gry, dzięki czemu podejście multiplatformowe nie wpłynie w żaden sposób na rozwój nowego Final Fantasy.