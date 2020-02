News

Jeśli po zamknięciu, wycofaniu ze sprzedaży i powrocie z zaświatów studio Telltale dysponuje jeszcze gronem oddanych fanów, to zapewne zainteresują ich najnowsze ploteczki rozpuszczane na reddit przez niejakiego hereitismydude. Forumowicz, który ma na koncie udane przecieki związane z Wolf Among Us 2 i odświeżonym Batmanem przekonuje, że TellTale pracuje obecnie nad Tales from the Borderlands 2 i Poker Night 3. Według niego prace nad Wolf Among Us 2 zostały tymczasowo spowolnione, a w międzyczasie ekipa szykuje dwa kolejne tytuły.



Pierwszym z nich będzie Poker Night 3, które jednak pojawi się na rynku pod inną nazwą, tuż po rzekomej zapowiedzi zaplanowanej na targi E3 2020. Na pokładzie pojawią się m.in. Bruce Wayne i Bigby Wolf. W analogicznym okresie TellTale zamierza pochwalić się pracami nad przywołanym już Tales from the Borderlands 2. Oba projekty powstają w bliskiej współpracy z ekipą z AdHoc. Oczywiście do czasu oficjalnych zapowiedzi ze strony głównych zainteresowanych możemy jedynie trzymać kciuki, by omówione tu rewelacje okazały się prawdą.



TellTale Games zostało oficjalnie zamknięte w 2018 roku, ale dzięki nakładom finansowym LCG Entertainment niespełna rok później wróciło do branży. Firma wraca do swoich wcześniejszych marek, ale jednocześnie stawia na innowacje – te mają m.in. wykluczyć jeden ze znaków rozpoznawczych Telltale, czyli gry podzielone na epizody.

https://www.youtube.com/watch?v=pb55ycOwGFA

