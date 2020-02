Kapitan opuścił statek, ale na morzu cisza. Sytuacja w The Coalition po odejściu Fergussona

News

Choć odejście Roda Fergussona z The Coalition to niewątpliwy cios, szef Xbox Game Studios uspokaja fanów i zapewnia, że studio dysponuje talentem światowej klasy.

Matt Booty wygłosił oświadczenie po odejściu Roda Fergussona z The Coalition do Blizzarda. Ma ono na celu przede wszystkim uspokojenie nastrojów wokół studia odpowiadającego za ostatniego Gears of Wara. – Głęboko wierzę, że jednym z najcenniejszych i najważniejszych atutów w przemyśle gier są studia, które pracowały razem i dostarczyły na rynek wysokiej jakości gry AAA – stwierdził szef Xbox Game Studios na łamach portalu GamesIndustry.biz.

- Z pewnością The Coalition jest grupą złożoną z ludzi o talencie klasy światowej. Jesteśmy także szczęściarzami, że nasz zespół dowodzący składa się z wielu starszych weteranów. Nasza sytuacja jest zatem stabilna, daje nam możliwość znalezienia nowego lidera, który odpowiednio ukształtuje naszą przyszłość – oznajmił Booty.

Jego zdaniem ważne są również marki, światy, postacie i historie, które w swoich zasobach ma The Coalition. – Uniwersum Gears kryje w sobie spory potencjał, na którym można dalej budować – zarówno ewoluując, jak i rewolucjonizując serię. Jestem przekonany, że mamy surowy materiał i talent, by kroczyć pewnie przed siebie – dodał.

