News

LM ,

Electronic Arts do spółki ze studiem PopCap Games zapraszają nas do podjęcia sieciowych zmagań w najnowszej odsłonie trzecioosobowych strzelanin z cyklu Plants vs. Zombies – Battle for Neighborville. Wszystko dlatego, iż romantyczny klimat lutego udzielił się także zombie i roślinkom, czego skutkiem jest trwające w grze wydarzenie Zombalentynki. Wraz z nim: specjalnie udekorowany Szałowy Park; nowa mapa Przetworowe Pastwiska; oraz graść tematycznych dodatków kosmetycznych – legendarny kostium Szamuraja Smokurydza dla Komandora Kukurydza oraz ulepszenie Straż Szoguna. Dowolny z wymienionych pozwoli spersonalizować wygląd postaci, a ich połączenie – dostęp do nowego legendarnego ulepszenia, czyli osobistej tarczy.



Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville zmierza nowy bohater – Czarodziej Zombie, którego odblokujecie, kończąc w marcu jedną ze ścieżek dla Szczęśliwego zombie. A jeśli nie, to możecie odblokować go w kwietniu za 500 tysięcy monet.



Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville to nieoficjalna trzecia odsłona serii Plants vs. Zombies: Garden Warfare, która zgodnie z założeniami marki oferuje okraszone niebanalnym humorem starcia pomiędzy roślinami a zombie. Tytuł ukazał się w październiku minionego roku na PC (Origin) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

gallery:13627

https://www.youtube.com/watch?v=m-OkzvkWeqw

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl