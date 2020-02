Poznaliśmy produkcje, które trafią do Xbox Game Pass w lutym

News

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec stycznia przedstawiciele firmy Microsoft zapewniali, że luty będzie naprawdę dobrym miesiącem dla subskrybentów Xbox Game Pass. Dziś poznaliśmy więc tytuły gier, które zawitają w tym miesiącu do biblioteki usługi. Czy to rzeczywiście jest naprawdę dobry miesiąc? Odpowiedzi graczy na Twitterze są oczywiście różne, bo ostatecznie wszystko i tak zależy od osobistych preferencji. Ale do rzeczy! Pierwszą produkcją jest Final Fantasy XV, czyli najnowsza odsłona kultowej serii japońskich RPG-ów od studia Square Enix. Tytuł zadebiutował 6 marca 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy do naszej recenzji, którą znajdziecie pod tym adresem. Drugą produkcją jest zeszłoroczne Wolfenstein: Youngblood, czyli nastawiona na kooperację strzelanka osadzona w uniwersum kultowego Wolfensteina. Tytuł zadebiutował dokładnie 26 lipca zeszłego roku na pecetach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One, a także Nintendo Switch. Naszą recenzję znajdziecie tutaj. Trzecią grą jest natomiast Death’s Gambit, klasyczne dwuwymiarowe RPG akcji. Gracze konsolowi dostaną zamiast tego Death Squared, wieloosobową grę logiczną.

